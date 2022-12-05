الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين: تعميق التعاون الاستراتيجي مع الدول العربية

الصين: تعميق التعاون الاستراتيجي مع الدول العربية
6 ديسمبر 2022 02:23

بكين (وام) 

أخبار ذات صلة
صفارات الإنذار تدوّي في الصين تكريماً لجيانغ زيمين
الإمارات ترحب بـ«الاتفاق الإطاري» بين القوى السودانية

أكدت الصين استعدادها للاستفادة من القمة العربية الصينية الأولى التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض للعمل مع الدول العربية على تكريس الصداقة العربية الصينية التاريخية، ومواصلة إثراء وتعميق التعاون الشامل وعلى مستويات متعددة بين الجانبين، والعمل يداً بيد على بناء المجتمع العربي الصيني لمستقبل مشترك نحو عصر جديد، بما يعود بالخير على الشعوب العربية والشعب الصيني، ويعزز التضامن والتعاون بين الدول النامية، ويحافظ معاً على قضية السلام والتنمية في العالم. 
ونشرت وزارة الخارجية الصينية مؤخراً تقريراً عن التعاون العربي الصيني في العصر الجديد بمناسبة قرب انعقاد القمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث استعرض التقرير تاريخ العلاقات الودية بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، لا سيما بعد تأسيس الصين الجديدة، في ظل التغيرات غير المسبوقة التي لم يشهدها العالم منذ مائة سنة، حيث تواجه الدول العربية والصين فرصاً وتحديات تاريخية متشابهة، فهي تحتاج بشكل أكثر إلى تكريس الصداقة التاريخية وتعميق التعاون الاستراتيجي فيما بينها، والعمل يداً بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وخلق مستقبل أجمل للعلاقات العربية الصينية سوياً. ويتألف التقرير من أربعة أجزاء إضافة إلى التمهيد والملاحظات الختامية، وتطرق إلى الصداقة العربية الصينية الموروثة منذ ألف عام، والعلاقات العربية الصينية في العصر الجديد، كما ركز على التعاون العربي الصيني الذي يتطور بسرعة وسط المتغيرات العالمية. 
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ذات تاريخ طويل، وأن السلام والتعاون، والانفتاح والتسامح، والتعلم والمنفعة المتبادلة كانت دائماً المواضيع الرئيسة للعلاقات الصينية العربية؛ فمنذ تأسيس الصين الجديدة وعلى مدى السنوات الـ70 الماضية، حقق اتساع وعمق الصداقة والتعاون بين الجانبين قفزات تاريخية وأصبح نموذجاً للتعاون. 
ومنذ عام 2012، واصلت الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إحراز تقدم جديد، وكانت مبادرة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ «الحزام والطريق» خطوة جديدة في تعميق التبادلات بين الجانبين. 
ونوه التقرير إلى أن العالم حالياً يعيش في مرحلة من التغييرات المتقلبة، وهو ما جعل الصين والدول العربية أكثر تصميماً على تطوير العلاقات الودية وأكثر نشاطاً في أعمالهما لدعم بعضهما بعضاً في الدفاع عن مصالحهما الأساسية، والقيام بدور مهم في تعزيز السلام والتنمية العالميين وحماية مصالح البلدان النامية.

الصين
الرياض
السعودية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
الإمارات
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
اليوم 18:25
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
الإمارات
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
اليوم 17:54
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
الإمارات
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
اليوم 17:40
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
الإمارات
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©