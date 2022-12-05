كوريا الشمالية تطلق 130 قذيفة مدفعية على مناطق بحرية عازلة

سيول (وكالات)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، إطلاق الجارة الشمالية قذائف مدفعية على المنطقة البحرية العازلة التي تم تحديدها بموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوترات الحدودية.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» المحلية إن هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي رصدت إطلاق بيونج يانج حوالي 130 قذيفة مدفعية في البحرين الشرقي والغربي، من مواقع في إقليم كانغ وون وإقليم هوانغهيه الجنوبي، ظهر أمس.

ورداً على ذلك، قام الجيش الكوري الجنوبي بعدة اتصالات تحذيرية تدعو كوريا الشمالية إلى وقف استفزازاتها على الفور. وأوضح أن إطلاق قذائف المدفعية يمثل انتهاكاً للاتفاق العسكري الموقع في 19 سبتمبر عام 2018.

وذكرت الهيئة أن «الجيش الكوري الجنوبي سيحتفظ بوضع الاستعداد الحازم لحالة الطوارئ مع تتبع ومراقبة تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة في ظل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة».

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات و5 صواريخ باليستية قصيرة المدى في نفس اليوم، رداً على التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.