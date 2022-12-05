تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد «الكردستاني»

أنقرة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، إطلاق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه على قوائم الإرهاب، في ولاية «سيرت» شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء أن العملية الأمنية التي حملت اسم «ارن الحصار خريف - شتاء» يشارك فيها 533 عنصراً أمنياً من قوات حرس الحدود والقوات الخاصة والكوماندوز.

وكشف البيان عن حصيلة اليوم الأول من العملية الأمنية وتمثلت في ضبط ذخائر وأسلحة ومخدرات ومستلزمات أخرى مستخدمة من قبل عناصر التنظيم.

وأضاف أن «العملية الأمنية المذكورة تهدف إلى تطهير المنطقة من فلول التنظيم الإرهابي».