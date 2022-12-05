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مقتل 33 في انهيار أرضي طمر حافلة في كولومبيا

مقتل 33 في انهيار أرضي طمر حافلة في كولومبيا
6 ديسمبر 2022 00:10

قال وزير الداخلية الكولومبي ألفونسو برادا، إن 33 على الأقل لاقوا حتفهم في انهيار أرضي طمر حافلة في شمال غرب كولومبيا أمس الأحد، وإنه تم انتشال تسعة على قيد الحياة.

وضرب الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة المركبة في المنطقة بين قريتي بويبلو ريكو وسانتا سيسيليا في إقليم ريسارالدا على بعد نحو 230 كيلومتراً من العاصمة بوجوتا.

وقال برادا للصحفيين اليوم الاثنين "انتشلنا بالفعل 33 جثة، من بينهم ثلاثة قُصر، وأنقذنا تسعة، أربعة منهم في حالة حرجة".

ووصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الحادث بالمأساة.

وقال في رسالة عبر تويتر "التضامن مع أسر الضحايا"، وتعهد بتقديم دعم من الحكومة.

وقال ليوناردو فابيو سياجاما، رئيس بلدية بويبلو ريكو، للصحفيين إنه يتم نقل الجثث إلى ملعب مغطى في القرية يستخدم في ممارسة الرياضات.

وكانت الحافلة في طريقها من كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، إلى كوندوتو في إقليم تشوكو.

وشهدت كولومبيا موسم أمطار غزيرة غير معتاد.

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المصدر: وكالات
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