ألمانيا.. تهديدات تغلق أسواق عيد الميلاد في دوسلدورف
أرشيفية
5 ديسمبر 2022 23:28
أغلقت مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا أسواق عيد الميلاد في مركز المدينة التاريخي كإجراء وقائي اليوم الاثنين بعدما تلقت الشرطة تهديدات ضد إحداها، بحسب الشرطة. وقال متحدث باسم المدينة، إن البلدة القديمة، بما يشمل مبنى البلدية، أُغلقت لكنه لم يقدم أسبابا. وقالت صحيفة بيلد، التي كانت أول من أفاد بحالات الإغلاق، إن متصلا هدد بأنه سيقتحم السوق الواقعة عند مبنى البلدية بشاحنة. وقالت الشرطة، إن الضباط انتشروا في المكان لكن الوضع هادئ. وقبل ما يزيد قليلا عن أسبوع، أغلقت الشرطة في برلين الطرق وكثفت الوجود الأمني حول سوق أليكساندر بلاتس لعيد الميلاد بسبب تهديد عبر اتصال هاتفي.