الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا.. تهديدات تغلق أسواق عيد الميلاد في دوسلدورف

أرشيفية
5 ديسمبر 2022 23:28

أغلقت مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا أسواق عيد الميلاد في مركز المدينة التاريخي كإجراء وقائي اليوم الاثنين بعدما تلقت الشرطة تهديدات ضد إحداها، بحسب الشرطة.
وقال متحدث باسم المدينة، إن البلدة القديمة، بما يشمل مبنى البلدية، أُغلقت لكنه لم يقدم أسبابا.
وقالت صحيفة بيلد، التي كانت أول من أفاد بحالات الإغلاق، إن متصلا هدد بأنه سيقتحم السوق الواقعة عند مبنى البلدية بشاحنة.
وقالت الشرطة، إن الضباط انتشروا في المكان لكن الوضع هادئ.
وقبل ما يزيد قليلا عن أسبوع، أغلقت الشرطة في برلين الطرق وكثفت الوجود الأمني حول سوق أليكساندر بلاتس لعيد الميلاد بسبب تهديد عبر اتصال هاتفي.

أخبار ذات صلة
اليابان تودع «المونديال» وتترك «الأخلاق»
بيرهوف يغادر «الماكينات»
المصدر: وكالات
ألمانيا
الشرطة الألمانية
عيد الميلاد
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
الإمارات
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
اليوم 18:25
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
الإمارات
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
اليوم 17:54
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
الإمارات
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
اليوم 17:40
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
الإمارات
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©