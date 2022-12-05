أول تصريح للبرهان بعد توقيع «الاتفاق الإطاري» في السودان
أول تصريح للبرهان بعد توقيع «الاتفاق الإطاري» في السودان
5 ديسمبر 2022 23:26
أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن هدف المؤسسة العسكرية هو العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان. وقال إن الجيش سيخرج من السلطة بمجرد وصول القوى المدنية لتوافق على رئيس الوزراء والهياكل الحكومية الأخرى. وأضاف البرهان: "لدينا خط واضح في المؤسسة العسكرية بعدم احتفاظنا بالسلطة، وإنما بحماية الشعب (...) والحفاظ على المهام الدستورية وحماية المواطنين وأمن البلد"، وفق تصريح خاص لـ«سكاي نيوز». وأوضح أن المؤسسة العسكرية ستعود إلى دورها في حماية البلاد والدستور بمجرد وصول "القوى المدنية إلى توافق بشأن اختيار رئيس الوزراء والهياكل الحكومية الأخرى".
يأتي ذلك بعيد مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي بين المكون العسكري وقوى مدنية يوم الاثنين وقوى إعلان الحرية والتغيير -المجلس المركزي- ومجموعات متحالفة معها، من أجل التمهيد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.