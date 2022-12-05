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موسكو تكشف هوية مسيّرات هاجمت قاعدتين روسيتين

وزارة الدفاع الروسية
5 ديسمبر 2022 21:54

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قاعدتَين جويتَين روسيتَين تقعان في وسط البلاد، تعرّضتا الاثنين لهجمات نفّذتها طائرات مسيّرة أوكرانية ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجيش الروسي.

وجاء في البيان أن صباح الاثنين "حاول نظام كييف (...) شنّ ضربات بمسيّرات ذات تصميم سوفياتي على قاعدة دياغيليفو الجوّية في منطقة ريازان وقاعدة إنغيلز في منطقة ساراتوف".

وأضاف أن ثلاثة جنود روس "أُصيبوا بجروح قاتلة" جراء هذه الهجمات.

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المصدر: وكالات
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