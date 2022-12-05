مقتل 3 بانفجارين بقاعدتين جويتين في روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما انفجرت شاحنة وقود في قاعدة جوية روسية، اليوم الاثنين، واعترف حاكم إقليمي بتقارير عن انفجار في قاعدة منفصلة تضم قاذفات تابعة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وقالت الوكالة المملوكة للدولة، إن ستة آخرين أُصيبوا في انفجار الناقلة في مدينة ريازان على بعد 185 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو.
وطمأن رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف إلى الجنوب الشرقي، السكان بعد ما وصفه بتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن "دوي قوي ووميض" في قاعدة إنجلز الجوية بالمنطقة.
وكتب بوسارجين على تيليجرام "أريد أن أؤكد لكم أنه لم تحدث أي حالات طوارئ في المناطق السكنية بالمدينة. لا توجد أسباب تدعو للقلق. لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية. "تقوم وكالات إنفاذ القانون بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالحوادث التي تقع في منشآت عسكرية".
وتقع قاعدة إنجلز على بعد نحو 730 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو. وهي واحدة من قاعدتين استراتيجيتين للقاذفات تضمان القدرة النووية الروسية المحمولة جوا، والأخرى موجودة في منطقة أمور في الشرق الأقصى الروسي. وتملك روسيا من 60 إلى 70 قاذفة استراتيجية من نوعين هما تو-95 إم.إس بير و تو-160 بلاك جاك. وكلاهما قادر على حمل قنابل نووية وصواريخ كروز مسلحة نووياً.
وتقع مدينتا ريازان وساراتوف على بعد مئات الكيلومترات من أوكرانيا، حيث دخل الهجوم الروسي شهره العاشر وشنت روسيا جولة جديدة من الهجمات الصاروخية اليوم الاثنين.