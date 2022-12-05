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أول تعليق لحميدتي على توقيع «الاتفاق الإطاري»

محمد حمدان حميدتي
5 ديسمبر 2022 17:23

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الاثنين، ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، من أجل إقامة نظام ديمقراطي مستدام.

ونقلت وكالة السودان للانباء(سونا) عن دقلو قوله، في كلمة خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري اليوم، إن الاتفاق خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السياسية، ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية.

وأضاف أن "الاتفاقً ينهي الأزمة السياسية الراهنة ويؤسس لفترة انتقالية جديدة، نتجنب فيها الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية، مؤكدا أهمية إقرار عمليات العدالة والعدالة الانتقالية، لرد المظالم وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافي ومتسامح.

وطالب دقلو القوى والأحزاب السياسية، بـ "الابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة، كما حدث عبر التاريخ"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بناء جيش قومي، ومهني، ومستقل عن السياسة وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديمقراطي.

وأشار إلى أن استكمال واستقرار النظام الديمقراطي يتطلب استكمال وبناء السلام في كل بقاع السودان، لذلك يجب أن تكون أولويات الحكومة القادمة هي تنفيذ اتفاقية جوبا، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، ومعالجة مشاكل الأرض، وقضايا الرُحّل".

 


 

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المصدر: وكالات
حميدتي
السودان
محمد حمدان حميدتي
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