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واشنطن ترحب بتوقيع «الاتفاق الإطاري» لحل أزمة السودان

من توقيع الاتفاق
5 ديسمبر 2022 17:01

رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان اليوم الاثنين وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وقالت الدول في بيان مشترك "هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".

وتابع البيان "نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان".

وتشمل الدول الموقعة على البيان النرويج والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.

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