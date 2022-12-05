سول: بيونج يانج تطلق قذائف مدفعية باتّجاه المنطقة العازلة
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً (أرشيفية)
5 ديسمبر 2022 14:07
أطلقت كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية باتّجاه منطقة بحرية عازلة الاثنين، بحسب ما أعلن الجيش في سيول.
وأفادت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان أن حوالى 130 قذيفة مدفعية أُطلقت بشكل متزامن عند الساعة 14,59 (05,59 ت غ) من موقعين منفصلين، أحدهما على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية والآخر على السواحل الغربية.
وأشار جيش سيول إلى أن وابل الصواريخ شكّل "انتهاكا صارخا" لاتفاقية العام 2018 بين الشطرين الشمالي والجنوبي اللذين أسسا منطقة عازلة بهدف تخفيف التوتر.
ولفت إلى أنه أصدر "عدة تحذيرات" اثر عمليات الإطلاق، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال "يعزز جيشنا جهوزيته استعدادا لأي طارئ بينما يتعقّب ويراقب التطورات المرتبطة في ظل تعاون وثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".