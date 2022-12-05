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الرئيس الأوكراني يطالب شعبه بالاستعداد لموسم البرد

الرئيس الأوكراني زيلينسكي
5 ديسمبر 2022 08:50

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبة بالاستعداد لموسم البرد المقبل عبر الصمود والمثابرة في ضوء الهجوم الروسي المستمر لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو مساء الأحد .. يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، مهما كان قاسيا". وقال إن تحمل هذا الشتاء يعني تحمل كل شيء.

وأضاف أن الشعب الأوكراني يناضل من أجل الحرية ويدافع عن الحق. وقال زيلينسكي مناشدا الأوكرانيين: "للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، يجب أن نكون أكثر صمودا واتحادا من أي وقت مضى".

 

 

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