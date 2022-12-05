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قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بكولومبيا

قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بكولومبيا
5 ديسمبر 2022 07:18

لقي ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم فيما حوصر نحو 20 آخرين في انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا الأحد، وفق ما أعلنت السلطات، في وقتٍ يُحاول عناصر الإنقاذ انتشال ناجين.

وكتب الرئيس غوستافو بيترو على تويتر "أنقِذ تسعة أشخاص، ولقي ثلاثة مصرعهم، ونعتقد أنّ أكثر من 20 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين. إنّها مأساة".

حصل انزلاق التربة في منطقة جبليّة معزولة تابعة لبلديّة بويبلو ريكو، وفقًا للدفاع المدني. ويبحث عشرات العناصر عن ركّاب درّاجة ناريّة وحافلة خدمة عامّة حوصِروا جرّاء انزلاق التربة.

وانتشل عمّال الإنقاذ فتاة توفّيت قبل وصولها إلى المستشفى، كانت تبلغ من العمر 7 سنوات حسب السلطات.
منذ بداية أغسطس ، تعيش البلاد حالة "كارثة وطنيّة" بسبب أسوأ موسم أمطار منذ 40 عامًا، حسب الحكومة.
وأودت الأمطار بحياة 271 شخصًا وأدّت إلى تضرّر 700 ألف آخرين العام الماضي.

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المصدر: وكالات
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