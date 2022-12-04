جهود مكثفة لتوحيد الجبهة المدنية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

بعد أنباء عن تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية ومجلس السيادة في السودان المقرر اليوم الاثنين، أكدت قوى «الحرية والتغيير» أن توقيع الاتفاق السياسي الإطاري سيتم في موعده المقرر مسبقاً اليوم، وأنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله. وأشارت قوى الحرية والتغيير في الوقت نفسه إلى أنها تبذل جهوداً مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لتأسيس وضع دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية، وصولاً للاتفاق النهائي الذي يمهد عملياً لفترة انتقالية تعنى بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وعلى رأسها قضايا العدالة وتفكيك بنية النظام المخلوع واسترداد الأموال العامة المنهوبة، والإصلاح الأمني والعسكري وهيكلة ودمج القوات العسكرية وتحديد مهامها في دولة مدنية ديمقراطية وتعددية وحديثة، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: «إن هناك الكثير من الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات حول العملية السياسية، الغرض منها إرباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام».

وقالت قيادات في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إنها حريصة على توحيد الكتلة المدنية، وضم الكتلة الديمقراطية إلى الاتفاق الإطاري، وخاصة حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، مؤكدةً أنها ستواصل الحوار معهم من أجل الوصول لاتفاق نهائي.

وينص الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه على أن تكون السلطة للمدنيين على المستويين السيادي ومجلس الوزراء، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الموقعين على الاتفاق السياسي، كما ينص على تبعية جهاز المخابرات لرئيس الوزراء، وحدد نسبة 40% لمشاركة النساء في السلطة، ومجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الوزراء، وستضم ممثلي القوات النظامية و6 أعضاء من الموقعين على اتفاق السلام.

وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي ثلاثي بشأن سد النهضة لـ«ضمان حقوق الجميع».