الإثنين 5 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جهود مكثفة لتوحيد الجبهة المدنية في السودان

امرأة تلوح بيدها خلال تظاهرة في الخرطوم (أ ف ب)
5 ديسمبر 2022 01:40

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
«ثقافة الشارقة» تختتم مهرجان الخرطوم للشعر العربي
السودان.. نقل البشير ووزير دفاعه إلى المستشفى

بعد أنباء عن تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية ومجلس السيادة في السودان المقرر اليوم الاثنين، أكدت قوى «الحرية والتغيير» أن توقيع الاتفاق السياسي الإطاري سيتم في موعده المقرر مسبقاً اليوم، وأنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله. وأشارت قوى الحرية والتغيير في الوقت نفسه إلى أنها تبذل جهوداً مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لتأسيس وضع دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية، وصولاً للاتفاق النهائي الذي يمهد عملياً لفترة انتقالية تعنى بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وعلى رأسها قضايا العدالة وتفكيك بنية النظام المخلوع واسترداد الأموال العامة المنهوبة، والإصلاح الأمني والعسكري وهيكلة ودمج القوات العسكرية وتحديد مهامها في دولة مدنية ديمقراطية وتعددية وحديثة، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: «إن هناك الكثير من الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات حول العملية السياسية، الغرض منها إرباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام».
وقالت قيادات في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إنها حريصة على توحيد الكتلة المدنية، وضم الكتلة الديمقراطية إلى الاتفاق الإطاري، وخاصة حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، مؤكدةً أنها ستواصل الحوار معهم من أجل الوصول لاتفاق نهائي.
وينص الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه على أن تكون السلطة للمدنيين على المستويين السيادي ومجلس الوزراء، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الموقعين على الاتفاق السياسي، كما ينص على تبعية جهاز المخابرات لرئيس الوزراء، وحدد نسبة 40% لمشاركة النساء في السلطة، ومجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الوزراء، وستضم ممثلي القوات النظامية و6 أعضاء من الموقعين على اتفاق السلام.
وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي ثلاثي بشأن سد النهضة لـ«ضمان حقوق الجميع».

السودان
الخرطوم
مجلس السيادة السوداني
قوى الحرية والتغيير
آخر الأخبار
شارة دولية ورقم قياسي للإمارات في آسيوية القوة البدنية
الرياضي
شارة دولية ورقم قياسي للإمارات في آسيوية القوة البدنية
اليوم 10:17
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
الرياضي
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
اليوم 10:15
محمد بن ثعلوب
الرياضي
الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»
اليوم 10:13
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
اليوم 10:06
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
الإمارات
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©