واشنطن: ندعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أنها تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقيادة عبد الله باتيلي لجعل الليبيين يتخذون «قرارات حاسمة» لمعالجة الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وقال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عبر تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى طرابلس على تويتر، قائلا: «تدعم الولايات المتحدة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين».

وأضاف أن «الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تدعم التوصل إلى حلّ ليبيّ ليبيّ».

وأضاف: «لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنهم يتحلون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك»، بحسب نورلاند.

في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع السفير الفرنسي لدى طرابلس مصطفى مهراج، سبل الوصول إلى استقرار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.