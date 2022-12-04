البحرين: ندعم تطلعات ترسيخ السلام والتنمية

المنامة (الاتحاد)

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضرورة مواصلة جهود حماية أمن المنطقة في ظل التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الجانبين، في المنامة، على هامش أول زيارة من نوعها لرئيس إسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» بأن جلسة المباحثات شهدت حضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جلسة المباحثات قال ملك البحرين في كلمة: «نحن على ثقة بأن هذه الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات، ودعم تطلعاتنا المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية».

وأكد الموقف الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي في كلمة خلال جلسة المباحثات: «هذه لحظة عظيمة وإنني أفتخر بكوني هنا في البحرين، ونؤكد كذلك على تطلعنا للعمل على تقوية العلاقات».

وبحث ملك البحرين ورئيس إسرائيل العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بمسار التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأشمل، وفق الوكالة.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي الصدد، أكد ملك البحرين ورئيس إسرائيل على ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود إحلال السلام الدائم، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي عقب اللقاء إن زيارته تؤكد الأهمية الكبرى التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات اقتصادية وسياحية وبيئية.

ووصل الرئيس الإسرائيلي، أمس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى المملكة، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال هرتسوغ في تغريدة له لدى وصوله مطار المنامة: «أثارت «اتفاقيات إبراهيم» شرارة تعاون إقليمي تاريخي، وأشكر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على الترحيب والشراكة القوية والفعالة في منتدى النقب الذي يدفع التعاون في المجالات الحاسمة لنا جميعا». ودعا الرئيس الإسرائيلي «المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة التي تعزز منطقة الشرق الأوسط». وقبل انطلاقه إلى البحرين، قال هرتسوغ في سلسلة تغريدات عبر تويتر: «أنطلق الآن إلى البحرين في أول زيارة يجريها رئيس إسرائيلي بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وأضاف: «سأبحث خلال الزيارة مع الملك وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة إلى ذلك، سأناقش معهم القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ».

وتابع الرئيس الإسرائيلي: «لدائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الأوسط أهمية كبيرة، لا سيما عندما يتم تقويض الاستقرار العالمي والإقليمي».

واعتبر أنه «في مواجهة قوى الكراهية والتهديد والإرهاب، هناك حل واحد فقط - تحالف الصداقة والشراكة».