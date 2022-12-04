لبنان.. 9 وزراء يرفضون المشاركة بجلسة لحكومة ميقاتي

بيروت (الاتحاد)

أعلن 9 وزراء لبنانيين من أصل 24، أمس، رفضهم دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء الخارجية عبد الله بو حبيب، والعدل هنري خوري، والدفاع موريس سليم، والاقتصاد أمين سلام، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والطاقة وليد فياض، والسياحة وليد نصار، والصناعة جورج بوشيكيان، والمهجرين عصام شرف الدين.

وجاء في البيان المشترك «فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق للكلمة».

وأضاف: «نحن ملزمون باحترام الدستور، وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها».

وبحسب البيان، فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بأن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ بثقة المجلس النيابي الحالي.

ومنذ يونيو الماضي، حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجدداً بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.