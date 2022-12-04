مقتل محتج وشرطي بتظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية في جنوب سوريا

دمشق (وكالات)

قالت السلطات السورية وشهود إن العشرات من المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد اقتحموا ونهبوا مبنى محافظة السويداء «السرايا الحكومي» في جنوب البلاد، حيث اشتبكوا مع الشرطة أمس. وذكرت السلطات والشهود أنه في وقت سابق تجمع أكثر من 200 شخص حول المبنى الواقع في وسط مدينة السويداء، مرددين هتافات منددة بالأوضاع وسط ارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية.

وقالت وسائل إعلام رسمية: إن «عشرات الخارجين عن القانون اقتحموا مقر المحافظة وأحرقوا ملفات وأوراقاً رسمية».

وقالت وزارة الداخلية: إن المحتجين حاولوا أيضاً الاستيلاء على مقر الشرطة في المدينة، وإن شرطياً قُتل في الاشتباكات التي تلت ذلك.

وأضافت في بيان أنها «ستلاحق الخارجين عن القانون وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء». وقال مصدر بمستشفى المدينة إن مدنياً واحداً كان يخضع للعلاج توفي إثر إصابته بطلقات نارية، بينما لا يزال آخر يعالج بالمستشفى بعد إصابته بالرصاص.