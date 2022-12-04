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تقرير حقوقي: توثيق 3370 انتهاكاً «حوثياً» ضد المساجد

تقرير حقوقي: توثيق 3370 انتهاكاً «حوثياً» ضد المساجد
5 ديسمبر 2022 01:40

عدن (الاتحاد)

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وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، نحو 3370 واقعة انتهاك طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 أبريل الماضي.
وأشارت الشبكة في تقرير لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى تورط الميليشيات الحوثية بـ 109 حالات قتل لخطباء وأئمة المساجد، ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة قتل نتيجة القصف العشوائي و19 حالة قتل نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و11 حالة قتل نتيجة الطعن واستخدام السلاح الأبيض، و132 حالة إصابة جسدية، و376 حالة اختطاف أئمة وخطباء مساجد ومصلين قامت بها ميليشيات الحوثي، و52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للأئمة والخطباء وبعض العاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في المعتقلات، تصدرت محافظة صنعاء، وأمانة العاصمة القائمة من حيث الانتهاكات.
وعبرت الشبكة عن إدانتها بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة.

اليمن
الحوثيين
المساجد
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