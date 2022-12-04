روسيا تهدد بحظر النفط الخاضع لسقف الأسعار

موسكو (وكالات)

صعدت موسكو لهجة التهديد، بعد قرار مجموعة السبع بوضع سقف سعري للنفط الروسي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن بلاده تدرس إمكانية حظر إمدادات النفط الخاضعة للسقف السعري الذي حدده الغرب، حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام. وأضاف: «مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق». واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً في خطوة تهدف لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.