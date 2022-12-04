500 بلدة أوكرانية بلا كهرباء.. وخاركيف الأكثر تضرراً

عواصم (وكالات)

تواصل روسيا ضرباتها الجوية والصاروخية لمواقع متفرقة على طول خطوط التماس الجنوبية والشرقية مع أوكرانيا، وما زالت 500 بلدة أوكرانية من دون كهرباء، فيما تعتبر منطقة خاركيف الأكثر تضرراً.وأكدت كييف أنها بدأت تنفيذ العديد من الغارات الجوية على القوات الروسية.قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن القوات الروسية شنت 16 ضربة جوية، إضافة إلى أكثر من 30 هجوماً من منظومات صاروخية، خلال الساعات الماضية، على مواقع تمركز قواتها في أكثر من محور على طول خطوط التماس الجنوبية والشرقية.

وأكدت أوكرانيا تنفيذ 25 غارة جوية على مواقع تمركز القوات الروسية، دون أن تحدد تلك المواقع، إضافة إلى استمرار القصف المدفعي بين الطرفين.

من جانبها، أكدت القوات البحرية الأوكرانية رصد تحركات 20 سفينة حربية روسية في البحر الأسود، بينها 4 حاملات صواريخ.

وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية، إن القصف الروسي تواصل على محطات المياه في منطقة أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد، إضافة لاستهداف المناطق الساحلية بالمقاطعة،

كما أكدت استمرار القصف الروسي على مقاطعة خيرسون جنوباً، مؤكدة استمرار القصف المدفعي بين الطرفين على طول ضفتي نهر دنيبرو في المقاطعة.

وما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية من دون كهرباء، أمس، بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضراراً كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية، كما ذكر مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية.

وأوضح أن «منطقة خاركيف هي الأكثر تضرراً و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من تسعين (قرية) ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوغانسك 43».

في السياق، قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز، أمس الأول، إن المخابرات تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ولا ترى أي دليل على تراجع استعداد أوكرانيا على المقاومة، رغم الهجمات على شبكة الكهرباء، وغيرها من البنى التحتية الرئيسية.

وأضافت هينز في منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا «نشهد نوعاً من الوتيرة المنخفضة للصراع بالفعل، ونتوقع أن يكون هذا على الأرجح ما سنشهده في الأشهر المقبلة».

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا لن يشمل معدات تمكّن كييف من مهاجمة الأراضي الروسية.

وذكر الرئيس الفرنسي - في مقابلة مع قناة «تي إف 1»- أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً، وستزودها بمزيد من الأسلحة، لكنه أوضح أن هذا الدعم لن يشمل أي معدات عسكرية تمكنها من مهاجمة الأراضي الروسية بما يقحم فرنسا في الصراع. وأكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى إعداد بنيتها الأمنية المستقبلية، قائلاً: «هذا يعني أن إحدى النقاط الأساسية التي يجب أن نتناولها كما يقول الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين دائما، هي الخوف من أن يأتي حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أبوابه ومن نشر أسلحة يمكنها أن تهدد روسيا». وأضاف الرئيس الفرنسي أن هذا الموضوع سيكون «جزءاً من موضوعات السلام؛ لذلك نحن بحاجة إلى إعداد ما نحن مستعدون للقيام به، وكيف نحمي حلفاءنا والدول الأعضاء، وكيف نقدم ضمانات لروسيا في اليوم الذي تعود فيه إلى طاولة المفاوضات»، في إشارة إلى مفاوضات لإنهاء الأزمة الدائرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.