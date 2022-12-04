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باكستان تحقق في مسؤولية «داعش» عن مهاجمة بعثتها بأفغانستان

باكستان تحقق في مسؤولية «داعش» عن مهاجمة بعثتها بأفغانستان
5 ديسمبر 2022 01:40

إسلام آباد (وكالات)

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فتحت باكستان، أمس، تحقيقاً بشأن تقارير عن تورط تنظيم «داعش» الإرهابي عن التفجير الذي استهدف بعثتها في أفغانستان.
وقال عاصم افتخار المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية: إنه «يجري التحقيق بشأن تقارير تزعم أن فرع تنظيم «داعش» في إقليم خيبر بختونخوا هو المسؤول عن التفجير».وتابع «يجب أن نتصرف بحزم وبكل قوتنا لدحر هذا الخطر».
وأفاد بيان بثته إحدى القنوات التابعة لتنظيم «داعش» على «تيليجرام»، أمس، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة. وتعرضت السفارة لهجوم يوم الجمعة، أسفر عن إصابة حارس أمن باكستاني بأعيرة نارية، فيما وصفته إسلام آباد بأنه محاولة لاغتيال رئيس بعثتها الذي لم يصب بأذى.
وقال التنظيم الإرهابي، إن الهجوم نفذه اثنان من أعضائه «بالأسلحة المتوسطة وأسلحة القنص»، واستهدف السفير وحراسه الذين كانوا في ساحة السفارة. وأضاف أن الهجوم أصاب حارساً واحداً على الأقل وألحق أضراراً بالمبنى. وقالت سلطات «طالبان» التي تحكم أفغانستان، إنها تحقق في الهجوم، وإن مجمع السفارة تعرض لإطلاق النار من مبنى قريب، وأفادت الشرطة أنها اعتقلت أحد المشتبه بهم وعثرت على سلاحين ناريين. 

 

باكستان
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داعش
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