الإثنين 5 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فنزويلا.. المعارضة تطالب باستئناف الحوار مع مادورو

فنزويلا.. المعارضة تطالب باستئناف الحوار مع مادورو
5 ديسمبر 2022 01:40

كراكاس (وكالات)

أخبار ذات صلة
اتفاق جزئي بين السلطة الفنزويلية والمعارضة
أميركا تعلّق على الاتفاق بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

طلبت المعارضة الفنزويلية من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تحديد موعد لاستئناف المحادثات السياسية في المكسيك، مما قد يخفف من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعانيها فنزويلا منذ فترة طويلة. واجتمع وفدا الحكومة والمعارضة في مكسيكو سيتي في 26 نوفمبر  بعد أكثر من عام من التوقف، ووقعا «اتفاقاً اجتماعيا»، ولكن لم يعلنا عن موعد للاجتماع مجدداً. 
وقالت المعارضة في بيان عبر «تويتر» أمس الأول، إن الحكومة «تحدد شروطاً جديدة للتقدم بشأن القضية السياسية»، ولكن لم تقدم تفاصيل حول الاشتراطات الرسمية الجديدة.
وقال زعيم وفد المعارضة جيراردو بلايد هذا الأسبوع، إن المحادثات ستدخل مرحلة مليئة بالتحديات، بما يشمل المشكلات السياسية وحقوق الإنسان، فيما لم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية على طلب للتعليق. وتابعت المعارضة «نطالب بألا يواصل نيكولاس مادورو تأجيل الالتزامات التي تم التعهد بها في المكسيك والمتابعة فوراً لتحديد موعد، خلال شهر ديسمبر، لمواصلة المفاوضات حول أجندتي السياسة والحرية حسب الاتفاق».

نيكولاس مادورو
فنزويلا
آخر الأخبار
شارة دولية ورقم قياسي للإمارات في آسيوية القوة البدنية
الرياضي
شارة دولية ورقم قياسي للإمارات في آسيوية القوة البدنية
اليوم 10:17
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
الرياضي
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
اليوم 10:15
محمد بن ثعلوب
الرياضي
الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»
اليوم 10:13
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
اليوم 10:06
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
الإمارات
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©