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السودان.. نقل البشير ووزير دفاعه إلى المستشفى
السودان.. نقل البشير ووزير دفاعه إلى المستشفى
4 ديسمبر 2022 22:22
قال هاشم أبو بكر الجعلي محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، إن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نقلا إلى المستشفى.
وقال أبو بكر "لدي معلومة مؤكدة بأن البشير ووزير الدفاع أعيدا إلى المستشفى لاستكمال العلاج".
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