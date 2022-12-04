الإثنين 5 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان.. نقل البشير ووزير دفاعه إلى المستشفى

السودان.. نقل البشير ووزير دفاعه إلى المستشفى
4 ديسمبر 2022 22:22

قال هاشم أبو بكر الجعلي محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، إن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نقلا إلى المستشفى.

وقال أبو بكر "لدي معلومة مؤكدة بأن البشير ووزير الدفاع أعيدا إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

أخبار ذات صلة
جهود مكثفة لتوحيد الجبهة المدنية في السودان
«ثقافة الشارقة» تختتم مهرجان الخرطوم للشعر العربي
المصدر: وكالات
الحراك السوداني
السودان
عمر البشير
آخر الأخبار
شارة دولية ورقم قياسي للإمارات في آسيوية القوة البدنية
الرياضي
شارة دولية ورقم قياسي للإمارات في آسيوية القوة البدنية
اليوم 10:17
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
الرياضي
كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!
اليوم 10:15
محمد بن ثعلوب
الرياضي
الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»
اليوم 10:13
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء
اليوم 10:06
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
الإمارات
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©