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قتلى في فيضانات مفاجئة بجنوب أفريقيا

أرشيفية
4 ديسمبر 2022 21:20

أودت فيضانات مفاجئة بحياة ما لا يقل عن 9 أشخاص وتسببت في فقدان 8 آخرين عندما جرفتهم بطول نهر "جوكسكي" بمدينة جوهانسبرج جنوب أفريقيا.            

وقال مسؤولو الإنقاذ إنه تم انتشال جثمانين اثنين أمس وعُثر على 7 آخرين مع استئناف مهمة الإنقاذ صباح اليوم.

 

 

 

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