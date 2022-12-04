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استقالة رئيس «آي او بي سي» المشرفة على الشرطة في بريطانيا

أرشيفية
4 ديسمبر 2022 20:58

قدم مايكل لوكوود «رئيس المكتب المستقل لشؤون الشرطة» (آي او بي سي) الذي يشرف على أجهزة الشرطة البريطانية استقالته بسبب خضوعه لتحقيق جنائي في تهم قديمة، كما أعلنت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان في نهاية الأسبوع.

وأعلن قائد الشرطة المشرفة على أجهزة الشرطة البريطانية رحيله الفوري «لأسباب شخصية وعائلية».

لكن وزيرة الداخلية أوضحت مساء السبت أسباب استقالة لوكوود في أجواء من أزمة ثقة في الشرطة البريطانية.

وقالت بريفرمان في بيان، إنها اضطرت إلى «التحرك على الفور» بعد أن علمت أن «لوكوود يخضع لتحقيق للشرطة بتهم قديمة»، مشيرة إلى أنها أمرت إدارته بأن «تطلب استقالته»، وإلا سيتم «تعليق مهامه فوراً».

 

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المصدر: وكالات
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