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ماكرون يدعو رئيس وزراء العراق لاجتماع في فرنسا

ماكرون يدعو رئيس وزراء العراق لاجتماع في فرنسا
4 ديسمبر 2022 19:39

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم الأحد، إن ماكرون دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اجتماع في فرنسا أوائل عام 2023.

جاء البيان بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين. وقال البيان، إن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي بين، وإن فرنسا ستساعد العراق في حربه ضد الإرهاب والهجمات على سيادته.

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المصدر: وكالات
العراق
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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