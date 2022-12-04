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موسكو ترد على الغرب بشأن سقف سعري للنفط الروسي

موسكو ترد على الغرب بشأن سقف سعري للنفط الروسي
4 ديسمبر 2022 19:00

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد، إن روسيا تدرس إمكانية حظر إمدادات النفط الخاضعة للسقف السعري الذي حدده الغرب.

وقال نوفاك "نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق".

وأضاف أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت موسكو إلى خفض الإنتاج.

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المصدر: وكالات
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النفط الروسي
موسكو
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