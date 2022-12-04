رئيس إسرائيل يصل البحرين في أول زيارة رسمية

وصل اسحق هرتزوغ، اليوم الأحد، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى المنامة.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»: «وصل إلى البلاد اليوم فخامة الرئيس إسحق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لمملكة البحرين يلتقي خلالها بصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، حيث يجري مباحثات مع جلالته تتناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار البحرين الدولي، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، والسيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، وسعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وسعادة السيد إيتان نائيه، سفير دولة إسرائيل لدى المملكة، وعدد من المستقبلين.