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سوريا تطلق حملة لقاح لمواجهة الكوليرا

أرشيفية
4 ديسمبر 2022 15:26

أطلقت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، حملة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، وتستهدف جميع الأعمار فوق السنة في ريف حلب والحسكة والرقة ودير الزور، وتستمر لغاية الـ15 من الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، الدكتورة رزان الطرابيشي، قولها إن الحملة تنفذ عبر 63 مركزاً صحياً، و685 فريقاً جوالاً، وبمشاركة 2269 عنصراً.

وأوضحت أن اللقاح آمن ومعتمد واستخدم في جميع أنحاء العالم بنجاح وأثبت فعاليته، وأن الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقيه هم الحوامل والمرضعات والمصابون بحالة مرضية شديدة.

وأكدت الطرابيشي أن الحالة الوبائية للمرض تحت السيطرة وبطور الانخفاض، ويبقى أساس الوقاية من المرض هو استخدام الماء، وتناول الغذاء من مصدر آمن، إضافة إلى الالتزام بسلوكيات الصحة العامة، ولا سيما غسل اليدين.

 

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المصدر: وكالات
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