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العراق يعلن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة

العراق يعلن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة
4 ديسمبر 2022 14:32

أعلن  وزير الخارجية  العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة، مؤكدا أن "العراق تعرض في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي".

وقال الوزير حسين، خلال افتتاح أعمال منتدى الحضارات العريقة بنسخته السادسة في العاصمة بغداد اليوم، إن "العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات واختلاف المصالح"، مبيناً، أن "الحوار الثقافي يمثل شرطاً لتعزيز التفاهم".

وأضاف، في كلمة نشرتها وزارة الخارجية بموقع "فيسبوك"، أن "أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، إلا إن تلك الأعمال الإرهابية لايمكنها طمس التاريخ".

وأوضح أن "العراق ينتهج رؤية تشاركية، وهناك مسؤولية أمامه في المستقبل للأخذ بزمام التعاون المشترك"، مشيرا  إلى أن "تحديات التغيير المناخي تتطلب تعاوناً مشتركاً".

وأكد أن "منتدى الحضارات يعد نهجا دبلوماسيا لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات"، مشيرا إلى أن "المنتدى الحضاري فرصة للتواصل النوعي والتفاعل ونبذ العنف والكراهية ".

وكشف عن أن "الحكومة العراقية بذلت جهودا لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، إذ تمّت إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة"، معرباً عن "أمله في تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة".

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