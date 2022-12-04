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ماكرون يعتزم الحديث مع زيلينسكي قبل بوتين

ماكرون يعتزم الحديث مع زيلينسكي قبل بوتين
4 ديسمبر 2022 08:15

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكرون في حوار لصحيفة لو باريزيان اليومية "انتظرت الفرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل مع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل التحدث مع بوتين، وأنتظرت أيضا إجراء محادثة مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سأتحدث معه مرة أخرى الأحد وبالطبع، كما كنت دائما، يجب أولا الحديث مع الرئيس زيلينسكي".

وكان ماكرون قد ذكر في وقت سابق يوم السبت أنه سيناقش وضع الطاقة النووية في أوكرانيا مع بوتين بعد محادثاته مع جروسي، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لسبوتنيك يوم السبت إنه لا يوجد موعد محدد بعد لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي.

وصرح الرئيس الفرنسي يوم السبت بأنه يتعين على باريس وواشنطن القيام باستعدادات لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينكسي
بوتين
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ماكرون
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