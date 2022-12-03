تصريح أميركي حول محادثات سلام روسية-أوكرانية

فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية
4 ديسمبر 2022 01:31
قالت دبلوماسية أميركية كبيرة، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد محادثات السلام مع أوكرانيا حاليا.
وزارت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أوكرانيا لإظهار الدعم. والتقت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين في كييف.
وقالت للصحفيين "من الواضح أن الدبلوماسية هدف الجميع، لكن المرء يحتاج لشريك لديه إرادة".
وأضافت "من الواضح جدا أن بوتين ليس مستعدا لذلك".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، إنه مستعد للتحدث مع بوتين إذا كان الرئيس الروسي مهتما بإنهاء الأزمة الأوكرانية. لكن الكرملين رد بالقول إنه ينبغي على الغرب الاعتراف بضم موسكو المعلن لأربع مناطق أوكرانية.
وقالت نولاند إن رد الفعل هذا من روسيا أظهر "مدى عدم جديتهم".
كما التقت نولاند بأندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي الذي عبر عن شكره على مساعدات بمليارات الدولارات التزمت واشنطن بتقديمها لأوكرانيا.