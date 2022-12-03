اليمن: اعتداءات «الحوثي» جرائم حرب مكتملة الأركان

عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

أكدت الحكومة اليمنية، أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرةً إلى أن الميليشيات تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب اليمني، فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبده مجلي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن محاكمة قادة الميليشيات يسهم في كبح نهج العنف والإرهاب.

ووصف محافظ الحديدة حسن طاهر، الجريمة التي ارتكبتها أمس الأول، ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة بـ«جريمة حرب مكتملة الأركان»، داعيًا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى اتخاذ مواقف صريحة تدين الجريمة وتضع حدًا لتكرارها.

وأقدمت الميليشيات الإرهابية بقصف مباشر من طيران مسيّر على مسجد قرية «الرون» غرب «حيس»، أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 بينهم طفلان. وقال المحافظ طاهر: «الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، جريمة حرب جديدة مكتملة الأركان وتستوجب موقفًا وإدانات صريحة من قِبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس جروندبرج».

ولفت إلى أن، «الميليشيات تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء حيس وتهامة بشكل عام لمواقفهم الوطنية».

بدوره، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبده مجلي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي تواصل تهديداتها في قصف الموانئ والسفن النفطية، مشيراً إلى وجود تحضيرات حوثية لشن هجمات جديدة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. واتهم العميد عبده مجلي الميليشيات الإرهابية بالتصعيد بعد استهدافها المنشآت الاقتصادية والحيوية للبلاد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية واتخاذ الإجراءات لحماية الأعيان المدنية والمدنيين، وتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» ومحاكمة قياداتها وعناصرها على ارتكابهم جرائم حرب، مؤكداً أن ذلك سيسهم في كبح نهج العنف والإرهاب للميليشيات الحوثية.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة، أن الجيش اليمني يرد على مصادر النيران المعادية، ويستهدف تحركات وتعزيزات العدو، وتم خلال العمليات القتالية السابقة تدمير عدد من الأسلحة ومعدات الحفر والتحصينات الهندسية وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وعن الموقف العسكري في جبهات مأرب الشمالية الغربية، قال إن قوات الجيش استطاعت القضاء على تسللات الميليشيات في منطقتي «رغوان ومحزام ماس» كما تم تدمير عددٍ من الأسلحة والمعدات الحوثية.

وقال، إنه في محافظة الحديدة، تقوم القوات اليمنية بالرد على مصادر النيران المعادية واستهداف تحركات وتعزيزات الحوثيين، بينما الميليشيات تستهدف المدنيين في مديرية «حيس» والمديريات المجاورة لها بالقصف المدفعي وبالصواريخ من أماكن تمركزها في الجبال المطلة على المناطق المستهدفة.

وأضاف، أن ميليشيات الحوثي تقوم بتهجير قسري لسكان قرى تابعة لقبيلة «ذو محمد» بمنطقة «مذاب» غرب محافظة الجوف، كما أن الميليشيات تواصل استهداف المنازل وتهجير العائلات من مساكنهم تحت الضغط واستخدام القوة ضدهم، مؤكداً أن تلك الأعمال الإرهابية تدخل ضمن إطار «جرائم الحرب» ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني.

أمنياً، قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بنيران الجيش اليمني، جنوب محافظة مأرب. وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش خاضت معارك شرسة خلال الساعات الماضية صدت خلالها محاولات هجومية للميليشيات الحوثية في عدد من المواقع في الجبهة الجنوبية. وأسفرت المواجهات عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات بينهم قائد المجموعة الحوثية وجرح آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.