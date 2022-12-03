اعتراض سفينة تهرب وقود الصواريخ للحوثيين

عدن (الاتحاد)

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، أمس، إنه اعترض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ في خليج عُمان في ممر بحري إلى اليمن في الأول من ديسمبر.

وأضاف في بيان، أن «أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، مما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر».

وشدد الأسطول الأميركي على أن التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة. وفي يوليو الماضي، أعلنت البحرية البريطانية ضبط أسلحة في وقت سابق من العام الجاري بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز على متن قوارب تهريب سريعة في المياه الدولية. كذلك ضبطت البحرية الأميركية في ديسمبر الماضي في مياه الخليج شحنة أسلحة على متن سفينة صيد كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.