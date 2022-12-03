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مسؤول أممي يناشد المانحين مواصلة دعم لبنان

مسؤول أممي يناشد المانحين مواصلة دعم لبنان
4 ديسمبر 2022 02:54

بيروت (الاتحاد)

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ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، المجتمع الدولي مواصلة دعمه الحيوي للبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفاً على أراضيه، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية متمادية منذ 3سنوات.
وفي ختام زيارة إلى لبنان استمرت 3 أيام، قال غراندي في بيان أمس: «أناشد المجتمع الدولي بقوّة خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب ألا يُخفّض الدعم المقدَم للبنان، سواء لدعم اللبنانيين الذين هم بحاجة إليه أو لمئات الآلاف من اللاجئين الذين استضافوهم بسخاء لسنوات عديدة».
وأضاف: «علينا ألا نلين وألا نيأس، يجب علينا الوقوف مع لبنان الذي يمرّ بإحدى أصعب مراحله، في وقت يستمرّ فيه باستضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم».
ورأى أن «اللبنانيين واللاجئين يعانون على حدٍّ سواء بشكل كبير بسبب الأزمات المتعدّدة، الأمر الذي يدفع بالمزيد منهم إلى هاوية الفقر كل يوم».

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
لبنان
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