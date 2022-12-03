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25 قتيلاً وجريحاً بهجوم على مسجد في حضرموت

25 قتيلاً وجريحاً بهجوم على مسجد في حضرموت
4 ديسمبر 2022 02:54

عدن (الاتحاد)

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قتل 7 يمنيين وأصيب 18 آخرون، جرّاء تفجير قنابل وإطلاق نار، في مسجد بمحافظة حضرموت شرقيّ اليمن.
وأفادت مصادر محلية، أن مسلحًا ألقى قنابل يدوية عقب إطلاق النار على المصلين أثناء الصلاة في مسجد الزيار بمديرية يبعث بمحافظة حضرموت.
وبحسب المصادر، «قُتل المهاجم»، دون كشف ظروف مقتله، فيما تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقّي العلاج.
ورجّحت المصادر، أن تكون حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع، نظرًا للحالات الخطرة في صفوف المصابين.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية في المديرية تتابع ملابسات الواقعة، مبيّنة أن الحادثة تأتي على خلفية خلافات أُسَرية، دون مزيد من التفاصيل.

حضرموت
اليمن
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