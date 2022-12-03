البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لليمن لدعم الأمن الغذائي

عدن (الاتحاد)

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، موافقة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار، لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الانقلاب الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال وزير التخطيط والتعاون اليمني واعد باذيب، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن المنحة الإضافية ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ. وأضاف أن «المنحة ستساهم أيضا في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، ما سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن».

وحسب البنك الدولي، وصل إجمالي المنح المقدمة منه لليمن عبر المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016 إلى 3.3 مليار دولار.