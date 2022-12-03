الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لليمن لدعم الأمن الغذائي

البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لليمن لدعم الأمن الغذائي
4 ديسمبر 2022 02:54

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليمن: اعتداءات «الحوثي» جرائم حرب مكتملة الأركان
اعتراض سفينة تهرب وقود الصواريخ للحوثيين

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، موافقة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار، لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الانقلاب الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال وزير التخطيط والتعاون اليمني واعد باذيب، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن المنحة الإضافية ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ. وأضاف أن «المنحة ستساهم أيضا في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، ما سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن».
وحسب البنك الدولي، وصل إجمالي المنح المقدمة منه لليمن عبر المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016 إلى 3.3 مليار دولار.

البنك الدولي
اليمن
الأمن الغذائي
الحوثيين
آخر الأخبار
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الكونغو
الإمارات
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الكونغو
اليوم 18:38
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©