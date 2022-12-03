البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيرين في حكومة السوداني

هدى جاسم (بغداد)

صوت مجلس النواب العراقي أمس، بمنح ثقته لوزيرين جديدين ليكتمل بذلك التشكيل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر مجلس النواب في بيان أنه صوت بالأغلبية المطلقة لصالح تعيين بنكين عبد الله وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات وتعيين صالح نزار وزيرا للبيئة.

وكان السوداني أرجأ عرض المرشحين لتولي وزارتي «البيئة» و«الإعمار والإسكان والبلديات» أمام البرلمان إبان التصويت على منح الثقة لحكومته في الـ 27 من أكتوبر الماضي بسبب عدم اتفاق الكتل الكردية حينها على اسميهما. ويكتمل بذلك تشكيل حكومة السوداني التي تضم 23 وزيراً وتمثل ائتلاف «إدارة الدولة» النيابي الذي يضم قوى «الإطار التنسيقي» مع الأحزاب الكردية والسنية التي تستحوذ على معظم مقاعد البرلمان.