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تركيا: سنكمل إنشاء الشريط الأمني على الحدود مع سوريا

تركيا: سنكمل إنشاء الشريط الأمني على الحدود مع سوريا
4 ديسمبر 2022 02:54

أنقرة (الاتحاد) 

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن بلاده ستكمل الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية مع سوريا.  وأوضحت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن ذلك جاء في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية «شانلي أورفة» الواقعة جنوبي تركيا والمتاخمة للحدود السورية.  وقال أردوغان «حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومتراً والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية».  وأشار إلى أن «الهجمات التي يشنها حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية والجهات المتحكمة بهما ضد القوات التركية والمدنيين لن تتمكن من ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف». 
على جانب آخر، شدد أردوغان على أن حكومته عازمة على جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم من خلال تحقيق جميع الأهداف السياسية والاقتصادية لرؤية «قرن تركيا».

تركيا
سوريا
رجب طيب أردوغان
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