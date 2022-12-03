الصومال.. الجيش يحرر 4 مناطق من «الشباب» في «شبيلي»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تحرير 4 مناطق من قبضة مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية في عملية أمنية عسكرية نفذها في إقليم «شبيلي».

وقال الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع عبد الله علي عانود، إن «العمليات الأمنية العسكرية التي كان يجريها الجيش الصومالي في الفترة الأخيرة في إقليم شبيلي حققت السبت تقدماً عسكرياً».

وأضاف: «حرر الجيش بلدة كولوني من قبضة مسلحي الحركة، كما استعاد السيطرة على قرية دار السلام وبلدتي مباح وحركطيري بإقليم شبيلي الوسطى».

وأشار عانود، إلى أن مسلحي حركة «الشباب» يختبئون في الأحراش والغابات وبعمق 20 كم في تلك المناطق، لكن الجيش الصومالي يطارد فلولهم حتى يصل إلى آخر بلدة في إقليم شبيلي الوسطى.

وما زالت حركة «الشباب» تسيطر على بلدة «أدن يبال» وتقع في الحد الفاصل بين إقليم شبيلي الوسطى وإقليم هيران.