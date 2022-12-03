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عبدالله الثاني والسيسي يؤكدان أهمية تضافر الجهود للتصدي للأزمات بالمنطقة

عبدالله الثاني والسيسي يؤكدان أهمية تضافر الجهود للتصدي للأزمات بالمنطقة
4 ديسمبر 2022 02:54

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تكاتف جهود الدول العربية وتضافرها للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها، وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها. 
 وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الجانبان في القاهرة شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. 
 وأفاد البيان أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. 
 وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني أعرب من جهته عن التقدير العميق الذي تكنه المملكة الأردنية لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين الجانبين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق. 
 وأكد الملك عبد الله الثاني وفق البيان «حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في المجالات كافة من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك».

عبدالله الثاني
عبد الفتاح السيسي
الأردن
مصر
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