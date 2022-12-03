السعودية: توقيف 14 ألفاً حاولوا دخول المملكة بطريقة غير نظامية

الرياض (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط وتوقيف نحو 14 ألف شخص حاولوا دخول المملكة بطريقة غير نظامية.

ووفقاً لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت أنها قامت بعدد من الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط 14133 من المخالفين وغير النظاميين.

وقال البيان: «أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24/ 11/ 2022 حتى 30/ 11/ 2022، عن عدد من النتائج. وأوضح أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 377 شخصاً، منهم 51% يمنيين و37% إثيوبيين و12% من جنسيات أخرى.