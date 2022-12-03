«اتحاد الشغل» في تونس يدعو إلى تعديل التشكيل الحكومي

تونس (الاتحاد)

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس، إلى تعديل تشكيل الحكومة التونسية عازياً ذلك إلى «فشلها في العديد من الملفات».

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الطبوبي خلال اجتماع لأكبر تنظيم نقابي في تونس بمناسبة الذكرى الـ70 لاغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد. وقال الطبوبي: إن «التعيينات المتتالية على رأس العديد من المؤسسات أدت إلى تعميم الفشل وقد آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود».

وأضاف أنه «سبق للاتحاد أن حذر مراراً من تواصل تراجع نسبة النمو بشكل غير مسبوق وارتفاع المديونية ونسب الفقر والبطالة إلى جانب ركود شبه مطلق للاستثمار العمومي والخاص مقابل التهاب الأسعار وتدني القدرة الشرائية التي أنهكتها الزيادات الجنونية».

وشدد على أن الدفاع عن مؤسسات القطاع العام سيظل أولوية للاتحاد، وكذلك الدفاع عن قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، كما جدد موقف الاتحاد الرافض لرفع الدعم عن المواد الأساسية.