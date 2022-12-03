حداد عام في الكونغو إثر مقتل 100 شخص

كينشاسا (وكالات)

بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس، حداداً وطنياً لثلاثة أيام بعد حدوث مجزرة في شرق البلاد قالت الحكومة إن عدد ضحاياها يزيد على 100 قتيل.

واتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلطاتها الخميس الماضي، متمردي حركة «23 مارس» بارتكاب مجزرة قتل فيها 50 مدنياً على الأقل قبل ذلك بيومين في قرية كيشيش في إقليم روتشورو على بعد 70 كيلومتراً شمال غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.

ونفت حركة «23 مارس» مسؤوليتها عن المجزرة.

وأثناء انعقاد مجلس الوزراء أمس الأول، استنكر رئيس الجمهورية بأشد العبارات «المذبحة التي طالت أكثر من 100 شخص في كيشيش ذهبوا ضحية لهمجية لحركة 23 مارس»، بحسب حصيلة أوردها مساء وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا. وتابع أن «تكريماً لذكراهم، أصدر الرئيس فيليكس تشيسكيدي تعليمات للحكومة بإعلان حداد وطني لثلاثة أيام اعتباراً من السبت». وأضاف المتحدث أنه في ثالث أيام الحداد سينظم فعالية تهدف إلى جمع تبرعات لضحايا العنف في شرق البلاد. ومنذ انتشار أنباء المذبحة، تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل. وأثناء انعقاد مجلس الوزراء، طلب الرئيس من وزير العدل فتح تحقيق على المستوى الداخلي والعمل من أجل إجراء تحقيق دولي.