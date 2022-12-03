روسيا: لن نقبل حداً أقصى لسعر النفط.. وندرس الرد

عواصم (وكالات)

وصفت روسيا أمس، محاولة الحكومات الغربية فرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية بـ«الخطيرة»، مؤكدة أنها «لن تقبل هذا السقف» وستواصل البحث عن مشترين لنفطها. وأضافت أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد.وقال الكرملين إن روسيا «لن تقبل» فرض مجموعة السبع وحلفائها حداً أقصى لسعر النفط الروسي، حسبما نقلت وكالات أنباء رسمية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أول أمس على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مراراً إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة على «تيليجرام»، ما قالت إنه «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

وأضافت، «مثل هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام»، وتابعت «نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر». ويسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا أن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي البالغ 60 دولاراً، «مرتفع للغاية».

وكتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، عبر قناته على «تليجرام» أمس، أنه للحد من قدرة روسيا والتأثير السريع على اقتصادها من الضروري خفض السعر إلى 30 دولاراً للبرميل»

في السياق، كشف مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن تدريب أكثر من 1000 جندي أوكراني ضمن التدريبات العسكرية التي تقدمها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وأوضح بوريل خلال زيارته لموقع التدريب العسكري في بولندا، أن البعثة الأوروبية ستشمل تدريب 15 ألف جندي، وما يتضمنه من توفير معدات لأغراض التدريب بأكثر من 16 مليون دولار.

ميدانيا، أعلن مسؤولون في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، أمس، أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وسط مخاوف من اشتداد القتال.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش حاكم المنطقة: «الإخلاء ضروري نظراً لاحتمال تكثيف الأعمال العدائية في هذه المنطقة»، مضيفا أنه سيتم رفع الحظر المفروض على المعابر النهرية حتى الاثنين.

واستعادت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون، الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في 11 نوفمبر، لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية.