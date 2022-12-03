أميركا تعرب عن «خيبة أملها» لإرجاء روسيا محادثات نيو ستارت

واشنطن (وكالات)

قالت الولايات المتحدة، أول أمس، إنها تشعر «بخيبة أمل» لإرجاء روسيا المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية، وأعربت عن استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار رغم التوترات الشديدة بشأن الأزمة الأوكرانية. كان من المقرر أن تجتمع روسيا والولايات المتحدة في 29 نوفمبر في القاهرة لإجراء محادثات حول معاهدة «نيو ستارت»، وهي آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، وكانت ستمثل لقاء نادراً منذ بدء الأزمة في فبراير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن روسيا أرجأت الاجتماع الذي كان سيستمر أسبوعاً «بشكل مفاجئ ومن جانب واحد»، معتبراً أن أي تلميح إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية «خاطئ تمامًا». وأضاف أن الجانب الأميركي كان يستعد بطريقة «بناءة» لمعالجة المخاوف المشتركة في المحادثات. وتابع برايس في تصريحات للصحافيين «ما زلنا على استعداد للاجتماع مع روسيا في هيئة تنفيذ معاهدة نيو ستارت». وأردف «نحن ملتزمون بـ«نيو ستارت» قولًا وفعلًا ونحضّ روسيا لإثبات نفس الشيء». وحملت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء مسؤولية تأجيل المحادثات لـ«عدائية» الولايات المتحدة ولم تحدد موعداً جديدا للاجتماع.أبرمت معاهدة نيو ستارت عام 2010 عندما كانت العلاقات أكثر دفئا، وقيّدت روسيا والولايات المتحدة بحد أقصى من 1550 رأساً حربياً نووياً استراتيجياً لكل منهما - وهو تخفيض بنسبة 30 بالمئة تقريبًا عن الحد السابق الذي وضع عام 2002.