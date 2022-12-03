قتيلان و6 جرحى بانفجار في أفغانستان

كابول (وكالات)

فادت وسائل إعلام أفغانية، مساء أمس، بوقوع انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، مشيرة إلى أنه أدى لمقتل اثنين، وجرح 6 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء «آماج نيوز» الأفغانية المستقلة نقلاً عن مصادر محلية في ننجرهار التي تتبعها مدينة جلال آباد، أن «لغماً انفجر في الحي الأول بمدينة جلال آباد وسط محافظة ننجرهار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة بجروح».

كما أكدت وكالة إعلام تابعة لحكومة «طالبان» وقوع الانفجار، وقال رئيس قسم الاستخبارات والثقافة في الحركة بمحافظة ننجرها، إن «أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة انفجار قنبلة في جلال آباد».

ويوم الأربعاء، قتل 16 شخصا وأصيب 24 آخرين جراء انفجار في مدرسة بمدينة أيباك في أفغانستان.

وتعيش أفغانستان أوضاعاً أمنية غير مستقرة منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة منتصف أغسطس 2021 مع انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد.

وتتهم طالبان تنظيم «داعش» الإرهابي بتنفيذ تلك الهجمات بهدف زعزعة استقرار أفغانستان.