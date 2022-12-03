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السويد تسلم «مداناً» بالإرهاب لأنقرة

السويد تسلم «مداناً» بالإرهاب لأنقرة
4 ديسمبر 2022 02:53

اسطنبول (وكالات)

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رحّلت السويد عضوا مداناً في حزب العمال الكردستاني «المحظور» إلى تركيا في وقت تضغط أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.
وكان محمود تات، الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور، قد فر إلى السويد في 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.
وصل تات إلى اسطنبول مساء أمس الأول، بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، واقتادته الشرطة التركية فور وصوله إلى مطار اسطنبول وأحالته إلى القضاء أمس، على ما ذكرت شبكة إن تي في الخاصة.
اتهمت تركيا فنلندا والسويد خصوصاً بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية «محظورة» تعتبرها أنقرة «إرهابية»، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في مدريد يونيو.
تخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وبدأتا مساعي للانضمام للناتو في مايو في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن فقط تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.

السويد
الإرهاب
أنقرة
تركيا
حزب العمال الكردستاني
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