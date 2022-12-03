إسبانيا تحدد مصدر الطرود المفخخة

نقلت صحيفة «إل موندو»، اليوم السبت، عن الشرطة الإسبانية قولها إن الطرود الستة المفخخة، التي أُرسلت إلى أهداف رفيعة المستوى في الأيام القليلة الماضية، جاءت من مدينة بلد الوليد في شمال البلاد.
وأُرسلت الطرود لشخصيات وجهات مثل رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والسفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد ومكاتب حكومية وشركة للأقمار الصناعية تابعة للاتحاد الأوروبي والسفارة الأميركية، في الفترة ما بين 24 نوفمبر الماضي والثاني من ديسمبر الجاري.
وأبطل مفعول معظم تلك الطرود، لكنّ موظفاً في السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة عندما انفجر أحد الطرود.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها لا تستطيع التعليق على تقرير الصحيفة.
كانت وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت، أمس الجمعة، أن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت «طروداً ملطخة بالدماء» تحتوي على عيون حيوانات.
وذكر أوليج نيكولينكو المتحدث باسم الوزارة أن الطرود تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزين.